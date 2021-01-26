«Вест Бромвич» – «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч 20-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 20-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Бромвич» – «Манчестер Сити».
Ставка: меньше 4 мячей в матче за 1.71.
«Чуть больше месяца назад «Вест Бром» героически отстоял ничью на «Этихад». Пусть тогда «дроздами» руководил Билич, а не Эллердайс, есть подозрение, что «Сити» снова легко не будет.
У бирмингемцев физически крепкая команда, которая будет обороняться большими силами. «Сити» же не особо напрягается в этом сезоне и выше головы не прыгает. Результаты почти исправно добывает, но не феерит и за рекордами не гонится.
В Бирмингеме к тому же не сыграет травмированный Де Брёйне, который в последнее время был главным по части креатива в команде. Так что, думаю, не стоит ждать града голов от гостей, пусть это и будет противостояние одной из сильнейших команд АПЛ с одной из слабейших», — сказал Петросьян.
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