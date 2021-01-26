«Барыс» — «Трактор»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Казахстане

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ХК «Барыс» — «Трактор».



Ставка: победа «Барыса» в основное время за 2.45.



«Думаю, хозяева точно победят сегодня. У них в последнее время даже на выездах пошла игра. Всё получается, все довольны. Команда смотрится неплохо, здорово выступает их вратарь.



Челябинцы обязательно окажут оппоненту достойное сопротивление. У них в команде весьма неплохую работу делают чешские хоккеисты. Казахи более серьёзно настроятся на победу и, скорее всего, добьются её. Думаю, с преимуществом в одну-две шайбы. Вполне возможно, что забросят «трактористам» в пустые ворота в конце поединка.



Больших разрывов в таких играх уже не будет, очки нужны всем. Челябинцам их надо набирать, да и казахстанцам тоже не помешает. В настоящее время они набрали равное количество зачетных баллов — по пятьдесят семь на брата, столько же у «Торпедо». При этом им уже мало что угрожает — ХК «Сибирь», идущая на девятом месте, в своём активе имеет сорок четыре очка. Но, несмотря на это, желание победить у каждого коллектива будет запредельным», — сказал Кожевников.