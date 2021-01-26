«Интер» — «Милан»: прогноз Егора Титова на игру Кубка Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Интер» — «Милан» в 1/4 финала Кубка Италии сезона-2020/2021.



Ставка: пенальти за 2.47.



«Миланское дерби — это всегда интересно. А сейчас ещё и достаточно важная стадия Кубка Италии — четвертьфинал. И «Интер», и «Милан», мягко говоря, неважно выступили в последнем туре Серии А, но сохранили два первых места. Был запас. Но «Интер» ничего не смог поделать против плотной обороны «Удинезе». До этого в Удине и «Аталанта» не выиграла. «Милан» как раз по всем статьям уступил «Аталанте». Разгром был, бергамаски победили 3:0. Гасперини даже сказал, что увидел лучший тайм в сезоне в исполнении своей команды.



Так что и «Интер», и «Милан» подходят в максимально злом состоянии к этой встрече. Думаю, составы будут боевыми, ротация будет поверхностной. В первом круге чемпионата «Милан» выиграл благодаря дублю Ибрагимовича. Здесь даже гадать не буду. Результат может быть абсолютно любым. Я бы рискнул поставить на то, что будет назначен пенальти. Он, кстати, был и в первом круге. Там Ибрагимович сразу не забил, но добил мяч в ворота. С появлением VAR количество пенальти возросло, особенно в Италии. И в таком матче стоит его ждать. Обе команды будут играть в атаку. Поводов назначить одиннадцатиметровый у судьи будет предостаточно. А тут ещё и коэффициент достаточно хорош для сегодняшних дней», — сказал Титов.

«Интер» — «Милан». Прогноз: Златан Ибрагимович и Марио Манджукич не отдадут Конте дерби Битва лидеров Серии А рискует стать украшением четвертьфиналов Кубка Италии.