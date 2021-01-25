«Интер» — «Милан». Прогноз: Златан Ибрагимович и Марио Манджукич не отдадут Конте дерби

26 января состоится матч четвертьфинала Кубка Италии «Интер» — «Милан». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех «Милана» оценён букмекерами коэффициентом 3.58. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.82.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Интер» — «Милан» 26 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч Кубка Италии «Интер» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Анализ и прогноз матча 1/4 финала Кубка Италии «Интер» — «Милан» (26.01.2021)

Сезон в европейском футболе в самом разгаре, январь выходит на финишную прямую. В Италии разобрались с первым кругом и Суперкубом страны. Настало время четвертьфиналов Кубка Италии. На вторник, 26 января, запланирован всего один матч. Зато какой! «Интер» против «Милана».

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Легендарное дерби на «Сан-Сиро» стартует в 22:45 мск. В нынешнем сезоне соперники уже пересекались. В середине октября в четвёртом туре Серии А «Милан» забрал три очка (2:1). Нерадзурри выглядели лучше, но найти управу на Златана Ибрагимовича не смогли. Швед оформил дубль.



Результаты у обеих команд в последнее время просели, так что поводов для размышления имелось достаточно. Россонери дважды проиграли в чемпионате Италии и едва не вылетели из Кубка. В Серии А уступили «Ювентусу» (1:3) и «Аталанте» (0:3). В первом случае варианты были, подвела реализация.



А вот с бергамасками в субботу не получилось вообще ничего. Бодрый дебют, а вот дальше гости смотрелись заметно интереснее. И стабильно забивали раз в 25-27 минут. К финальному свистку набежало три мяча, и это ещё Доннарумма пару раз выручил. Зато дебютировал Марио Манджукич, имевший хорошую возможность отличиться.

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В Кубке Италии доигрались до серии пенальти с «Торино», в нужный момент оказались хладнокровнее. Впрочем, гораздо важнее, что пока ситуация остаётся максимально комфортной. В Лиге Европы пробились в плей-офф, в Кубке дошли до четвертьфинала, в чемпионате сохранили чистую первую строчку.



Как раз благодаря «Интеру». Подопечные Антонио Конте в четырёх недавних турах Серии А выиграли лишь однажды. Что любопытно — у «Ювентуса» (2:0), да ещё и с запасом. Вполне могли оформить разгром. Тем удивительнее смотрятся 1:2 от «Сампдории», 2:2 с «Ромой» и 0:0 с «Удинезе».



После первого круга расклад следующий: у «Милана» 43 очка, у соседа на два меньше. Тройку замыкает «Рома» (37), следом идут «Аталанта» и «Ювентус» (по 36). При этом у туринцев имеется игра в запасе. Дальше наступает самое интересное. С одной стороны, Кубок Италии сложно считать главным турниром сезона, ведь на кону реальный шанс в кой-то веки отобрать скудетто у «старой синьоры». А это большой шанс.

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С другой — до финала осталось два раунда, а соперник крайне принципиальный. Победа однозначно добавит уверенности в собственных силах в непростой момент, а главное — вполне способна надломить конкурента. Без ротации тут, конечно, не обойдётся, но игры в поддавки точно не будет.



Ждём боевого футбола и эмоций. У подопечных Стефано Пиоли внушительные кадровые проблемы: Доннарумма дисквалифицирован, а Беннасер, Чалханоглу и Габбия находятся в лазарете. У «Интера» все сильнейшие в строю (выпал только Д’Амброзио), так что вариантов у нерадзурри побольше.



В то же время перекос в линии букмекеров кажется чрезмерным. На П1 дают чуть больше двойки, хотя «Милан» просто не может позволить себе безвольно проиграть после чувствительного разгрома от «Аталанты». Коэффициент 1.83 на Х2 похож на неуважение к лидеру национального первенства.

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Да, гости сейчас явно не в лучшем состоянии, но «Интер» при Конте неоднократно показывал удивительное умение находить проблемы в самые неподходящие моменты. Провалы в топ-матчах, ошибки, удаления. Сыграем против линии.

Прогноз и ставки на матч четвертьфинала Кубка Италии «Интер» — «Милан» 26 января 2021 года

«Милан» подсел и уже допустил несколько осечек, так что его шансы действительно чуть ниже. И всё же перекос в линии чрезмерен. Во-первых, «Интер» — прекрасный раздражитель. Во-вторых, после провала с «Аталантой» лидер Серии А будет необычайно мотивирован. В-третьих, нерадзурри постоянно чудят в самые неподходящие моменты. Да и в четырёх предыдущих турах чемпионата выиграли только однажды. Х2 за 1.83 выглядит здорово.



Ставка: «Милан» не проиграет за 1.83.