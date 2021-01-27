«Динамо» Р – «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Финляндии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Рига – «Авангард».
Ставка: победа «Авангарда» за 1.43.
«Авангард» оставил о себе весьма приятное впечатление в финской столице. Когда надо было – атаковал, когда можно было – контратаковал, когда прижало – встал стеной у своих ворот, а когда появлялась возможность – спокойно разыгрывал лишнего. В общем, все при деле, все на месте, и не Риге, периодически громко взбрыкивающей, но в целом так и лежащей на льду лицом вниз, учить «ястребов» играть в хоккей.
Впереди у «Авангарда», вне всякого сомнения, тяжелейший матч в Ярославле. Поэтому легко можно догадаться, что Ригу он постарается взять малой кровью и не снимая белых перчаток. В принципе все необходимые предпосылки для этого у «ястребов» имеются. Но тут всё зависит от белизны перчаток – можно ведь и перестараться, а если Рига это почувствует и вцепится в результат, как нищий в подол прихожанки, может начаться веселье с непредсказуемым концом.
Но я всё-таки полагаю, что «Авангард» подобного не допустит. Стоило ли пластаться в Хельсинки, чтобы потом слиться в Риге? Поэтому моё предположение таково: «ястребы» быстренько откроют счёт, а дальше будут спокойно играть по нему. И в итоге доведут матч до победы в основное время. Быть может, даже с минимальным счётом, но за минимальный счёт всё равно меньше двух очков не дадут, как и больше при счёте максимальном», — сказал Лебедев.
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