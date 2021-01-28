«Спартак» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Металлург» Мг.



Ставка: ничья за 3.94.



«Несмотря на то что в предыдущем туре «Спартак» ожидаемо и героически победил нижегородское «Торпедо», это не позволило ему вернуться в зону плей-офф Западной конференции. «Витязь» тогда тоже победил, и, хоть «Спартак» имеет один матч в запасе, «по косвенным уликам» он уступает место в плей-офф подольской команде и морально от этого страдает.



И вот он, по сути, лишний матч, поскольку у «Витязя» сейчас небольшая игровая пауза. Круши «Магнитку», выходи на восьмое место и больше его не отдавай. Опять-таки статистика личных встреч в какой-то мере на стороне красно-белых. Но только в какой-то мере – в общем «Спартак» уступает уральцам по количеству побед в междусобойчиках более чем четырёхкратно. Но в последние сезоны сложилась определённая тенденция, согласно которой соперники лупцуют друг друга исключительно дома, а на выезде что «Спартак», что «Магнитка» — сама кротость.



Но дело-то в том, что «Магнитка» явно разгоняется. На данный момент у неё действующая серия из пяти побед подряд. Автору этих строк довелось посмотреть первый и последний матчи уральцев в этой победной серии. Ребята, у этой команды количество слабых мест уменьшается с каждым последующем матчем. Что с этой командой будет делать «Спартак», честно говоря, непонятно, особенно если не выпрыгивать из штанов и не играть на разрыв аорты.



Поэтому попробуем совместить приятное с полезным и предскажем ничью в основное время с последующей победой «Магнитки». Удовлетворены будут все: гости продлят свою серию, красно-белые благодаря набранному очку выпихнут клятый «Витязь» с восьмого места и займут его сами. Пострадавшим останется «Витязь», но, как говорится, проблемы индейцев шерифа не волнуют», — сказал Лебедев.

«Спартак» — «Металлург». Прогноз: Знарок и Илья Воробьёв сыграют на нервах болельщиков Красно-белые обыграли «Торпедо», но остались за пределами зоны плей-офф. Очки нужны позарез.