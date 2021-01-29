«Динамо» Мн – ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Минск – ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА с форой (-2) за 2.20.



«Я не склонен расценивать два подряд поражения «армейцев» как начало подготовительного этапа к матчам плей-офф. Хоть и стали они бросать по чужим воротам меньше, а ещё и прицел сбился. Но у команд такого уровня, как ЦСКА, это не может продолжаться долго. В конце концов у москвичей есть возможность заменить на отдельно взятый матч все четыре пятёрки, а на следующую игру заменить их ещё раз, на этот раз игроками из «Звезды». И останется «Красная Армия» ещё на одну замену.



Другое дело, что времени на то, чтобы разбираться в себе и искать первоисточники непопадания в ворота в упор, практически нет. И после одного «Динамо» приходится мчаться на вороных ко второму «Динамо», с которым до нынешнего сезона в течение шести лет не было никаких проблем. Да и в этом сезоне тоже поначалу не было проблем, и «армейцы» выиграли два междусобойчика с общим счётом 10:2… А потом взяли, да и уступили дома. И сейчас прибыли в Минск с действующей серией из двух поражений. А три поражения подряд в этом сезоне у ЦСКА ещё не было.



Сдаётся мне, что и не будет – по крайней мере на этот раз. Когда в команде хватает мастеров высокого класса, а голы куда-то пропадают, вечно такая ситуация тянуться не может. Обычно через пару-тройку матчей форвардов прорывает, и становиться жаль соперника, который совсем незаслуженно получает полную «авоську».



Сдаётся мне, что и в Минске мы получим нечто подобное. «Армейцам» в принципе нравится играть с «зубрами» со счётом 5:1. Вот нечто подобного ожидаем и на этот раз. То есть гостевой победы ЦСКА, в основное время и с хорошим преимуществом минимум в три шайбы», — сказал Лебедев.