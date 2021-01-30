«Арсенал» — «МЮ»: прогноз Павла Городницкого на матч 21-го тура чемпионата Англии

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: ничья за 3.50.
«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Еще какие-то 40 дней назад «Арсенал» отставал от «Челси» на 11 очков. Казалось, Артету скоро вышвырнут поганейшей метлой, а на матч с «Челси» «Арсенал» выходил словно на казнь, но обыграл «Челси» — и началась победная серия. Сейчас у «Челси» и «Арсенала» равное количество очков, Лэмпард уволен, а Артета спокойно работает дальше и попытается минимум зацепиться за Лигу Европы.
Нынешний «Арсенал» — это почти что топ-клуб АПЛ, который на подъеме, он снова опасен для «МЮ». А как у нас «МЮ» Сульшера поступает с опасными противниками? Очень просто – он их сушит. Он засушил «Сити», «Челси», «Ливерпуль». «МЮ» будет 100 процентов играть на ничью, я вам гарантирую. Сейчас «МЮ» посильнее в плане состава, чем «Арсенал», но ничья его устроит, тем более после поражения от «Арсенала» в первом круге не хочется одной команде два раза за чемпионат проигрывать. После позорнейшего поражения от «Шеффилда» серия из двух лузов – это отстой.
Мой прогноз – ничья в матче «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед», потому «МЮ» хоть и сильнее, но будет осторожничать».
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