«Ак Барс» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Куньлунь».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.35.

«Отдадим должное лидеру нашего чемпионата: он счел унизительным для себя обрывать проигрышную серию «Куньлунем». Поэтому «барсы» грохнули в Екатеринбурге «Автомобилист» и вышли на китайскую команду с чистой совестью. Чтобы, значит, ни одна женщина с низкой социальной ответственностью не могла попенять казанцам.



Понятно, что в столице солнечного Татарстана все ждут, как «Ак Барс» будет спускать с китайцев шкуру. А ведь в этом противостоянии не все так просто. Да, у казанцев есть преимущество по количеству побед в междусобойчиках, но далеко не такое, как, скажем, у СКА перед «Витязем». Соперники сыграли всего 9 матчей, и у «Ак Барса» шесть побед. А значит, есть и три поражения, что в нынешних реалиях выглядит сущим сюрреализмом. Но кто бы мог подумать, что «Ак Барс» так весело слетает на Дальний Восток или влетит дома рижанам? Поэтому если «большие татары» и далее предполагают периодически шокировать публику удивительными результатами, то домашний матч с «Куньлунем» — самое то.



Но все-таки надеюсь, что в этом сезоне казанцы уже выбрали весь лимит «чудных» матчей. Тем более что еще одно такое «чудо» — и ЦСКА быстренько окажется на первом месте, показывая язык. Понятно, что перенапрягаться с «Куньлунем» никто не станет, хотя мытищинские китайцы и могут посопротивляться. Но в итоге «Ак Барс» все равно победит – скучно, без мотивации, возможно, что и в одну шайбу, но все-таки в основное время».