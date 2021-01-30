«Сампдория» — «Ювентус»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 20-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Сампдория» — «Ювентус».



Ставка: обе забьют за 1.80.



«В первом круге победили туринцы — 3:0. Даже неготовый «Ювентус» легко на классе разобрался с «Сампдорией», которая только втягивалась в новый сезон.



Прошло уже 19 туров, и мы видим, что генуэзцы – крепкий орешек. Во-первых, в составе есть такие футболисты, как Кандрева, и не только, состав очень солидный. Клаудио Раньери здорово умеет готовить команду, она разогналась – есть победы над середняками и конкурентами, есть победы над достаточно серьезными командами, например над «Интером» совсем недавно. «Сампдория» сейчас — крайне неуступчивый оппонент.



«Ювентус» чувствует себя все лучше и лучше, продолжит стремиться наверх, будет пытаться создавать конкуренцию «Милану», «Интеру» и «Аталанте», но, мне кажется, в этот раз легкой прогулки не будет, команда из Генуи смотрится интереснее.



Наверное, «Юве» выиграет, хотя не уверен. А что «Сампдория» сможет забить, практически не сомневаюсь. Поставлю на «обе забьют».