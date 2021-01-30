«Саутгемптон» — «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Саутгемптон» – «Астон Вилла».

Ставка: обе забьют за 1.60, победа «Астон Виллы» с нулевой форой за 1.84.

«Это одни из самых ярких команд в нынешнем сезоне, и они заслуживают явно большего, чем 10-е и 11-е место, которые занимают.



Посреди недели обе команды дружно проиграли. «Вилла» собственноручно отдала победу «Бернли», будучи на голову выше соперника на протяжении 75 минут матча. А «Саутгемптон» встретил очень уж серьезное сопротивление со стороны «Арсенала» и, играя без нескольких основных игроков, не сумел провести все 90 минут на должном уровне.



Думаю, предстоящий матч про голы. Эти команды позитивно мыслят и всегда больше думают о чужих воротах, а не о своих. Пожалуй, сейчас «Вилла» выглядит даже мощнее, но предсказать голевые моменты и, скорее всего, голы кажется более хорошей идеей, чем победителя этой увлекательной встречи».