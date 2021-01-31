«Лестер» — «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на матч 21-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер» – «Лидс».

Ставка: обе забьют за 1.61.

«В ноябре «Лестер» не оставил «Лидсу» ни единого шанса, разгромив на выезде — 4:1. Тогда просто идеально сыграли схемы Брендана Роджерса – все слабые места йоркширцев были использованы на все сто. «Лисы» сыграли максимально четко и эффективно.



Но в предстоящем матче «Лестер» будет сразу без нескольких важных игроков, и прежде всего без Варди, который в первом круге был ключевой фигурой. Не будет и двух важных составляющих центральной оси – опорника Ндиди и капитана Эванса.



Вряд ли «Лидс» откажется от своей игры. Команда Бьелсы наверняка попробует снова задать высокий темп, а дальше многое будет зависеть от эффективности и удачи. Думаю, что как минимум раз гостям отличиться удастся. Но и «Лестер», даже без Варди, наверняка одним из многих моментов, которые бывают у почти всех соперников «Лидса», воспользуется».