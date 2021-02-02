«Амур» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Амур» — «Сибирь».



Ставка: победа «Сибири» в основное время за 2.92.



«Результат первого хабаровского матча, состоявшегося в последний день января, – это контрольный в голову тех болельщиков, в основном новосибирских, кто ещё лелеял какие-то надежды по поводу нынешнего сезона. Внутренне верил, что вот-вот «Сибирь» возродится, да как даст всем больно. Не возродится. Не даст. Более того, уже положила на нынешний сезон ту часть тела, которую в приличном обществе не называют, но без которой великий и могучий русский язык невозможен. И тут ведь не скажешь, что уже давно утонувший «Амур» достал костлявой рукой из преисподней и уволок за собой. Тут «Сибирь» сама с головой бултыхнулась в эту самую преисподню и со всех сил гребёт вниз. До дна, конечно, уже не догребёт, дно устлано «нефтехимиками» и «куньлунями», но и наверх подниматься не собирается. А ты сиди и ломай себе голову над тем, как в следующем матче могут сыграть люди, которым уже всё до лампочки, кроме личного контракта на следующий сезон.



Вообще-то, когда встречаются две команды, которые уже профукали нынешний сезон, сердце ждёт чего-то феерического. Ну, могут же эти черти сыграть в открытый огненный хоккей – хотя бы для своих болельщиков, которых на первый хабаровский матч пришло аж почти три тысячи. И пришло бы ещё больше, если бы поперёк входа в «Платинум-Арену» не лежал бы Роскомнадзор со своими несчастными тридцатью процентами. Ну, сыграйте для них, хоккеисты! Ну, 3:1 для такого матча – это же капля в море. Зачем мучить и себя, и болельщиков, которых вы и так весь сезон мучили? И наплевать, что там тренер на лавке орёт – он уже практически не жилец в этой команде.



И если товарищи хоккеисты этого не поняли, то и от второго матча этих же соперников ждать большего не приходится. А поскольку дважды подряд победить одного и того же соперника проблематично, то во второй игре ставлю на минимальную (скорее всего, со счётом 2:1), скучную до тошноты победу «Сибири». Но при этом одержанную в основное время», — сказал Лебедев.