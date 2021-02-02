ЦСКА – «Динамо» Рига: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 ЦСКА – «Динамо» Рига.
Ставка: победа ЦСКА минимум в 2 шайбы за 1.47.
«Календарь КХЛ у нас, конечно, забавный. А кое-где даже тонко издевательский. Вот, скажем, в предыдущем туре ЦСКА ни в коем случае нельзя было проигрывать, поскольку получалось бы третье поражение подряд, и в клубе полетели бы громы с молниями, а может быть, и чьи-то головы. А теперь «армейцам» снова нельзя проигрывать, потому что засмеют. Правда, после победы рижан в Казани смех будет не слишком глумливым и надругательским, но он всё равно будет, если вторая команда чемпионата выйдет на домашний матч с распоследней командой этого же чемпионата с руками в карманах и не рассчитает той самой малой крови, с помощью которой собиралась взять два очка.
А если к этому добавить, что в последний раз рижане обыгрывали ЦСКА аж в октябре 2013 года и после этого было 13 матчей сплошного унижения и один «технарь», а в Москве «краповые» в последний раз выигрывали и вовсе в ноябре 2011-го, то…
В общем, нельзя ЦСКА проигрывать. И речь тут даже не о том, что в случае поражения они окончательно отпустят «Ак Барс». Чёрт бы с ним, как говорится. Речь о том, что в случае поражения хоккеистам ЦСКА придётся уходить с арены огородами, закрыв лица. И всё равно от несмываемого позора их это не спасёт.
С учётом вышеизложенного смею предположить, что выставлять себя на всеобщее осмеяние армейцы не станут. Спокойно и без нервов забьют на две-три шайбы больше рижан (если те вообще забьют) и победят в основное время», — сказал Лебедев.
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