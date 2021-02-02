ЦСКА — «Динамо» Р: прогноз Александра Кожевникова на встречу КХЛ 2 февраля

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Динамо» Рига.
Ставка: победа ЦСКА минимум в 3 шайбы за 1.79.
«Рижане дома уступили «Северстали» со счётом 2:3. Снова им немного не повезло, почти во всех поединках счета упорные, а поражения — минимальные. Команда уже готовится к следующему сезону, по сути, им ничего не нужно, только спокойненько докатывать сезон.
Сегодня по всем статьям ЦСКА должен выиграть весьма и весьма убедительно, шайбы так в три. Им нужна уверенность. Думаю, первое место от них никуда уже не денется. Команде надо доказывать свою мощь, силу, что они в группе — лучшие. И тогда уверенность перед началом плей-офф никуда не денется, её станет только больше.
Если рижане не смогут оказать сопротивление и упереться, то я не исключаю не только крупной и разгромной победы ЦСКА, но и сухого матча — в одни ворота, как в случае СКА и «Спартака», — сказал Кожевников.
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