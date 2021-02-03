«Бёрнли» — «Ман Сити»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Бернли» — «Манчестер Сити» в 22-м туре английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.



Ставка: «Манчестер Сити» выиграет и не пропустит за 1.82.



«Манчестер Сити» набрал невероятный ход. Команда не устаёт побеждать, вышла на первое место в АПЛ и начала отрываться от всех конкурентов. И играет «Сити» достаточно экономно, забивает в разумных пределах. Редко можно увидеть крупные победы. Зато при этом «Ман Сити» практически перестал пропускать. У него уже в активе длительная серия из сухих побед.



«Бёрнли» долгое время был в зоне вылета, но затем встрепенулся, одержал несколько важнейших побед, победил на выезде даже «Ливерпуль». Это стало гигантской сенсацией. Но постепенно запал начал пропадать. В последних играх «Бёрнли» был уже похож на себя. Команда эта довольно скромная в плане состава, играет без выдумки. Думаю, она ничего не сумеет противопоставить «Сити». Какое-то время поупирается, но «Манчестер» найдёт путь к чужим воротам. Не сомневайтесь.



А вот забьёт ли сам «Бёрнли»? Не уверен. И более классные команды не сумели удивить оборону «Ман Сити». Так что здесь ставлю на сухую победу команды из Манчестера», — сказал Титов.