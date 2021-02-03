Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Фулхэм» — «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

«Фулхэм» — «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 22-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» — «Лестер». Встреча начнётся в 21:00 мск.

Ставка: обе забьют за 1.87.

«Команды далеки друг от друга в этом сезоне. «Лестер» – четвёртый, «Фулхэм – 18-й. «Дачники» не побеждали в 10 последних матчах. Это что-то удивительное и невозможное.

Однако дома «Фулхэм» не уступал «Лестеру» уже в пяти матчах. Глядя на все линии и коэффициенты, которые предлагают букмекеры, надо брать ставку «обе забьют». Во-первых, «Лестер» на выезде хорош. Во-вторых, «Фулхэм» дома неплох. В-третьих, оба клуба находятся в ситуации, когда можно сыграть в более атакующий и авантюрный футбол, нежели обычно», — сказал Казаков.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021