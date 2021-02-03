«Наполи» — «Аталанта»: прогноз Максима Калиниченко на матч Кубка Италии

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Кубка Италии «Наполи» — «Аталанта».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.92.



«Во второй полуфинальной игре Кубка Италии «Наполи» сразится с «Аталантой». Неаполитанцы будут принимать бергамасков на своём переименованном стадионе имени Диего Марадоны.



Очень интересный матч нас ожидает. Если в первой игре 1/2 финала столкнутся два «титана» в лице «Интера» и «Ювентуса», тот тут поединок проведут две задорные и забивные команды.



Обе команды показывают красивый атакующий футбол, хотя, конечно, стили их игры различаются. Впрочем, в последнее время обе они показывают похожие результаты.



Если бы не последний тур в Серии А, то бергамаски выглядели бы фаворитами. У них шла длинная беспроигрышная серия. Однако в последней игре команда Гасперини проиграла «Лацио» со счётом 1:3. В том матче римляне раскатали «Аталанту», не оставив ей шанса. Возможно, первый за долгое время обидный проигрыш мотивирует команду из Бергамо на победу в этом полуфинале.



«Наполи» же не так стабилен в последних встречах. Недавно он два раза подряд проиграл «Ювентусу» (0:2) и «Вероне» (1:3). Проигрыш туринцам ещё в принципе простителен. А вот неудача с веронцами уже вызвала вопросы у руководства «Наполи». Пошли слухи о смене тренера. Поэтому сейчас Гаттузо жизненно необходимо побеждать, чтобы сохранить рабочее место.



Путь в полуфинал у неаполитанцев был проще. Они обыграли «Эмполи» (3:2) и «Специю» (4:2). «Аталанта» же после относительно лёгкого матча с «Кальяри» (3:1) встретилась с тем самым «Лацио». Тогда команда Гасперини смогла переиграть римлян со счётом 3:2. Возможно, Индзаги сделал выводы из той встречи и позже отомстил бергамаскам в Серии А.



Как я уже говорил, встречаются две атакующие команды. В последних матчах результативность у них не падала. «Аталанта» часто забивает не меньше трёх голов, а «Наполи» и вовсе недавно вынес «Фиорентину» — 6:0. Также, судя по предыдущим матчам в Кубке, оба клуба часто и пропускают. Так что я считаю, что и в этой их очной встрече нас ждёт россыпь голов.



Уверен, что игра будет жаркой. Мы увидим яркий и атакующий футбол в исполнении обоих коллективов», — сказал Калиниченко.

«Наполи» — «Аталанта». Прогноз: Миранчук и Малиновский приблизят Гаттузо к отставке В октябре «Наполи» разгромил «Аталанту» со счётом 4:1. Но месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным.