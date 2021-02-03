«Динамо» М – «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Москва – «Йокерит».



Ставка: победа «Динамо» за 2.11.



«Удивительное рядом: «Йокерит», который достаточно успешно играет в плей-офф с «Локомотивом», упорно лезет в грядущем четвертьфинале на «Динамо», с которым в плей-офф играет много хуже. Хотя вполне может без особых усилий и нервных надрывов обеспечить себе на первом этапе плей-офф Ярославль.



Возможно, горячие финские парни таким образом желают подправить свою бело-голубую карму. Может быть, мы никогда не сможем разобраться в мозгах иностранцев, точно так же как и они в наших. Но главный факт заключается в том, что грядущий матч можно рассматривать в качестве генеральной репетиции будущего четвертьфинала с вероятностью процентов в 70-80.



А раз так, то голевой феерии ожидать ни в коем случае не следует. Никто свой атакующий потенциал раньше времени выдавать не станет, обе команды будут действовать от обороны. Кроме того бело-голубые нынче поймали победную струю, которую не смогли прервать ни ЦСКА, ни СКА, а два последних матча команда Крикунова и вовсе не пропускает. При таких раскладах наиболее вероятным результатом грядущего матча видится минимальная победа «Динамо» в основное время. Причём, вполне возможно, совсем минимальная, например, со счётом 1:0», — сказал Лебедев.