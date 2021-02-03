«Торпедо» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Торпедо» — «Витязь».



Ставка: ничья за 4.09.



«Хотите собственными глазами увидеть хлебосольство «Торпедо»? Смотрите матч с «Витязем», и в конце его вы наверняка увидите, как нижегородцы своими руками преподнесут подмосковной команде два очка на блюдечке с голубой каёмочкой. Не факт, что в основное время, но поднесут пренепременно.



А ведь эти самые два очка нижегородцам ох как бы не помешали. Они как минимум на один тур продлили бы нахождение «автозаводцев» не на восьмом месте Восточной конференции, а немного выше – на седьмом или даже шестом. Более того, эти два очка сами идут нижегородцам в руки, поскольку «Витязь» с «Торпедо» играть если когда-то и умел, то в последнее время совсем разучился – 10 поражений в 11 последних междусобойчиках. Но «Витязю» эти два очка куда нужнее, у них «Спартак» в это же самое время будет играть с «Куньлунем» и при всём красно-белом раздолбайстве два очка, скорее всего, наберёт. То есть «Витязю» надо набирать ничуть не меньше. Пусть даже делать это придётся в столь нелюбимом Нижнем Новгороде.



Я ни в коей мере не считаю, что руководители клубов договорятся. Эх, да если бы было так, нижегородские результаты можно было бы просчитать на раз-два. Просто врождённое робингудство нижегородцев, которое может весь сезон мирно спать, но в самый нужный кому-нибудь момент обязательно вылезет, ведь никуда не делось.



Поэтому и вангую: ничья в основное время, а уже потом «Витязь» берёт на выезде два очка и остаётся в битве со «Спартаком» за восьмое место в Западной конференции. А нижегородцам аналог на Востоке уже давно гарантирован в качестве минимального бонуса», — сказал Лебедев.