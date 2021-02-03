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«Бёрнли» – «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на встречу АПЛ

«Бёрнли» – «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на встречу АПЛ
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 22-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Бёрнли» – «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» и меньше 4 мячей в матче за 2.03.

«Эта игра наверняка будет похожа на воскресный матч «Бёрнли» против «Челси». В нём команда Шона Дейча нанесла всего один удар, на 93-й минуте. И то не в створ.

У «Ман Сити» уже 12 побед подряд. Если лидеров АПЛ кто и остановит, то явно не «Бёрнли». Впрочем, это не означает, что победа будет лёгкой. «Сити» наверняка придётся помучиться, голыми руками «регбистов» Дейча не взять. С другой стороны, они вряд ли захотят слишком уж перенапрягаться – ведь уже в воскресенье им принимать «Ливерпуль», и именно в той игре нужно будет выкладываться на максимум.

В общем, предположу, что гости здесь победят в не слишком результативном матче», — сказал Петросьян.

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