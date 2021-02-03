«Лидс» – «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 22-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 22-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лидс» – «Эвертон».



Ставка: победа «Лидса» с форой (0) за 1.83.



«Лидс» был хорош на прошлой неделе. Две гостевые победы, пять забитых мячей, качественный и эффективный футбол. И главное — вернулась уверенность в собственных силах и в том, что выбранный путь правильный. Конечно, здорово осознавать, что Марсело Бьелса продолжает гнуть свою линию и играть в тот футбол, к которому равнодушно относиться нельзя. Даже когда нужный результат не достигается.



«Эвертон», напротив, провёл невзрачную неделю. «Ириски» неважно выглядели в матче с «Лестером» (1-1) и заслуженно уступили дома «Ньюкаслу» 0-2.



Физически команда выглядела слабовато, и это, конечно, явно не то, с чем желательно подходить к игре против летающего «Лидса».



Здесь должно быть жарко. Моментов, думаю, будет немало и у одних, и у других ворот, но к победе, скорее всего, ближе будут хозяева. В матче первого круга «Эвертон» с «Лидсом» нанесли на пару 38 ударов, но каким-то чудом в сетке мяч оказался всего раз», — сказал Петросьян.