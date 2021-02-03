«Лидс» – «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 22-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 22-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лидс» – «Эвертон».
Ставка: победа «Лидса» с форой (0) за 1.83.
«Лидс» был хорош на прошлой неделе. Две гостевые победы, пять забитых мячей, качественный и эффективный футбол. И главное — вернулась уверенность в собственных силах и в том, что выбранный путь правильный. Конечно, здорово осознавать, что Марсело Бьелса продолжает гнуть свою линию и играть в тот футбол, к которому равнодушно относиться нельзя. Даже когда нужный результат не достигается.
«Эвертон», напротив, провёл невзрачную неделю. «Ириски» неважно выглядели в матче с «Лестером» (1-1) и заслуженно уступили дома «Ньюкаслу» 0-2.
Физически команда выглядела слабовато, и это, конечно, явно не то, с чем желательно подходить к игре против летающего «Лидса».
Здесь должно быть жарко. Моментов, думаю, будет немало и у одних, и у других ворот, но к победе, скорее всего, ближе будут хозяева. В матче первого круга «Эвертон» с «Лидсом» нанесли на пару 38 ударов, но каким-то чудом в сетке мяч оказался всего раз», — сказал Петросьян.
- 3 февраля 2021
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:01
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 2 февраля 2021
-
21:45
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30