«Наполи» — «Аталанта»: прогноз Егора Титова на игру 1/2 финала Кубка Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Наполи» — «Аталанта» в 1/2 финала Кубка Италии сезона-2020/2021.
Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.71.
«Великолепный полуфинал Кубка Италии для нас подготовили. Тут ещё и два матча должно быть сыграно. Да, может быть, «Наполи» не так ярок, как при Сарри несколько лет назад, но тем не менее команда играющая, с исполнителями. Про «Аталанту» лишний раз и говорить не стоит. Проиграли, конечно, «Лацио» в последнем туре, но это издержки стиля, тактики. Нет той сыгранности, как в прошлом сезоне, поэтому хуже идут дела с реализацией, перестроения не так идеальны и быстры.
Но сейчас обе команды совсем близки к трофею, в финальном матче всякое может быть. «Наполи» не так давно обыгрывал тот же «Ювентус» в матче за трофей. Так что здесь будет невероятное противостояние.
Я думаю, здесь с первого матча команды будут думать больше об атаке, постараются реализовать свои сильнейшие стороны. Если уж «Интер» и «Ювентус» в первом тайме своего противостояния забили три, то здесь вряд ли команды будут думать об обороне. Моя ставка — тотал больше 3.5 мяча», — сказал Титов.
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