«Наполи» — «Аталанта»: прогноз Эльвина Керимова на игру 1/2 финала Кубка Италии

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч «Наполи» — «Аталанта» в рамках 1/2 финала Кубка Италии.
Ставка: ТБ 3 за 2.06.
«Сегодня я даю прогноз на полуфинал Кубка Италии – «Наполи» — «Аталанта». Это первая игра, будет еще ответная в Бергамо.
Чего можно ждать от этих команд, чего можно ждать от матчей зрелищных команд Серии А в последние годы? Конечно, голов! В отличие от начала нулевых годов, в Италии сейчас есть тенденция атакующего футбола, который демонстрируют практически все лидеры с попыткой доминировать и прессинговать высоко, играть агрессивно без мяча и часто бить по воротам.
В матче «Наполи» — «Аталанта» встречаются две самые бьющие команды Серии А. Достаточно часто мы наблюдаем результативные игры с участием этих команд. У «Аталанты» в трех последних матчах проходит тотал минимум трех голов – «Милан» обыграли 3:0, с «Лацио» сначала проиграли 2:3, а потом выиграли 3:1. Я думаю, что эта тенденция может продолжиться.
Что касается «Наполи», то в двух из трех последних матчей тоже проходит такой тотал, тоже голов достаточно много бывает, как правило. Матч с «Пармой» – исключение из правил, но «Наполи» нужно было победить после поражения от «Вероны». В Кубке Италии «Наполи» забил четыре мяча «Специи».
Думаю, что будет результативный футбол. «Наполи» – один из лидеров Серии А по владению мячом, «Аталанта» тоже в первой пятерке. По проценту точных передач «Наполи» – одна из лучших команд. Я жду голов, я люблю ставить на голы в Италии, когда играют такие зрелищные и атакующие команды, которые делают акцент на атаку, имея приличных исполнителей в атаке.
Мой прогноз – тотал больше 3 за коэффициент 2,06. Если будет забито три мяча, то будет расход. Мне кажется, что минимум три мяча команды забить должны», — сказал Керимов.
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