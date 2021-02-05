«Торпедо» — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Нижнем Новгороде

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Торпедо» — «Динамо» Москва.
Ставка: победа «Динамо» минимум в 2 шайбы за 3.21.
«Московское «Динамо» — это торпедовская боль. Начиная с того момента, когда бело-голубые с широким использованием тогдашней ресурсной базы гавкнули нижегородцам первый и единственный шанс выйти в финал Западной конференции (а «автозаводцы» тогда вели в серии 2-1), а после взяли свой первый Кубок Гагарина. И далее по списку, когда уже и «Динамо» разгоняли, и Знарка, великого и ужасного, в московском клубе уже не было… В общем, не идёт игра, и на данный момент в 10 последних матчах регулярных чемпионатов КХЛ нижегородцы побеждали лишь дважды. А восемь раз сами догадайтесь кто.
Добавим к этому достаточно ясному рисунку динамовского превосходства тот факт, что бело-голубые нынче на разгоне, и, похоже, Крикунов ещё не начал их подгружать к плей-офф. По крайней мере об этом говорит пятиматчевая победная серия москвичей, в которой они, к удивлению многих, унасекомили и СКА, и даже ЦСКА. Что уж тут говорить про «Торпедо».
Поэтому прогноз на грядущий матч будет для хозяев мрачен и сер. Гостевая победа «Динамо», причём в основное время, причём без особых сложностей с преимуществом в парочку шайб. А если на Ерёменко опять снизойдёт, то и вовсе может получиться победа сухая. Ну не любит «Торпедо» играть с бело-голубыми. Сущее мучение, а не игра!» — сказал Лебедев.
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