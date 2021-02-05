«Северсталь» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Северсталь» — «Спартак».



Ставка: победа «Северстали» в основное время за 2.30.



«Если бы красно-белые уступили «Куньлуню», я бы сильно засомневался в их дальнейших перспективах в текущем сезоне. Даже несмотря на то, что «Витязь» в Нижнем Новгороде не просто проиграл, а продул. Даже несмотря на то, что концовка сезона у «Спартака» много легче, чем у «Витязя». Но теперь, когда команда Знарка обошла «витязей» на два очка при равенстве сыгранных матчей, красно-белым можно смотреть веселей. В том числе и в Череповце, где мёдом «Спартаку» точно не будет намазано.



И дело здесь не столько в «Спартаке», сколько в статистике личных встреч, которая прямо указывает на хозяина грядущего матча, как на 80-процентного потенциального победителя. Именно так: в 10 последних официальных междусобойчиках регулярных чемпионатов восемь раз побеждали хозяева и лишь дважды – гости. Вот и считайте сами.



Понятно, что «Спартаку» очки нужны куда больше. Но ведь и «Северстали» они не помешают. У северян собственные разборки с «Йокеритом» и минским «Динамо» за пятое место. Понятно, что финнов с их запасом матчей обойти вряд ли удастся, а вот с «зубрами» можно будет и поупираться.



Поэтому с учётом всего вышеизложенного ставлю на домашнюю победу «Северстали», рабоче-крестьянскую, тяжёлую, в основное время, со счётом где-нибудь 4:3. Почему именно таким? Потому что с таким счётом завершились три последних междусобойчика», — сказал Лебедев.

«Северсталь» — «Спартак». Прогноз: Андрей Разин перечеркнёт надежды Олега Знарка В девяти последних домашних играх «Северсталь» проиграла один раз. Причём по буллитам.