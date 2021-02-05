«Северсталь» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Северсталь» — «Спартак».
Ставка: победа «Северстали» в основное время за 2.30.
«Если бы красно-белые уступили «Куньлуню», я бы сильно засомневался в их дальнейших перспективах в текущем сезоне. Даже несмотря на то, что «Витязь» в Нижнем Новгороде не просто проиграл, а продул. Даже несмотря на то, что концовка сезона у «Спартака» много легче, чем у «Витязя». Но теперь, когда команда Знарка обошла «витязей» на два очка при равенстве сыгранных матчей, красно-белым можно смотреть веселей. В том числе и в Череповце, где мёдом «Спартаку» точно не будет намазано.
И дело здесь не столько в «Спартаке», сколько в статистике личных встреч, которая прямо указывает на хозяина грядущего матча, как на 80-процентного потенциального победителя. Именно так: в 10 последних официальных междусобойчиках регулярных чемпионатов восемь раз побеждали хозяева и лишь дважды – гости. Вот и считайте сами.
Понятно, что «Спартаку» очки нужны куда больше. Но ведь и «Северстали» они не помешают. У северян собственные разборки с «Йокеритом» и минским «Динамо» за пятое место. Понятно, что финнов с их запасом матчей обойти вряд ли удастся, а вот с «зубрами» можно будет и поупираться.
Поэтому с учётом всего вышеизложенного ставлю на домашнюю победу «Северстали», рабоче-крестьянскую, тяжёлую, в основное время, со счётом где-нибудь 4:3. Почему именно таким? Потому что с таким счётом завершились три последних междусобойчика», — сказал Лебедев.
- 5 февраля 2021
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:15
-
10:00
-
08:00
- 4 февраля 2021
-
21:45
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 3 февраля 2021
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00