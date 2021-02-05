«Сибирь» — «Барыс»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Новосибирске

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Барыс».



Ставка: победа «Барыса» минимум в 2 шайбы за 3.10.



«Сибирякам уже давно особо ничего не надо, они идут на девятом месте и, с учётом отставания по очкам от восьмого, вряд ли уже доберутся до матчей навылет. А вот «кошкам» есть что доказывать. Им надо выбираться после своих неудач, казахи проиграли три последних поединка. Буквально накануне они уступили «Металлургу» со счётом 1:3.



Думаю, сегодня «Барыс» будет рвать и метать. Учитывая то, насколько плотно идут команды с четвёртого по восьмое места, они ещё могут подняться повыше и избежать в первом раунде плей-офф «кошачьего» дерби с «Ак Барсом».



Новосибирцы, понимая свою ситуацию, уже давно расслабились и просто докатывают сезон. Психология там совсем другая уже. Мотивации и мастерства у гостей сегодняшнего поединка куда больше. Для них любая победа очень важна.



Да, сибиряки дома обычно всегда бьются, но сейчас-то у них совсем другая ситуация. Особого интереса играть нет, а вот накатать молодёжь на следующий сезон можно. Попробовать их в деле, присмотреться к молодым и активным ребятам. Считаю, шайбочки в две победят гости», — сказал Кожевников.