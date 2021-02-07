«Ливерпуль» — «Ман Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч 23-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 23-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».



Ставка: «Ман Сити» не проиграет и обе забьют за 2.05.



«Ливерпуль» провел плохой матч. Мало что у мерсисайдцев получалось. «Брайтон» по делу переиграл «Ливерпуль». Это было второе подряд домашнее поражение команды Клоппа. Тактически и физически «Брайтон» выглядел лучше «Ливерпуля». Впереди достаточно примитивно действовала команда. Навесов было слишком много. Трент и Робертсон в сумме выполнили 19 навесов, и только один оказался точным.



Вся полузащита «Ливерпуля» также делала навесы и ни разу они не оказались точными. Все это плачевно. Практически ко всем можно было предъявлять претензии за исключением, наверное, Хендерсона и вратаря. Как бы это странно не звучало, но против «Манчестер Сити» «Ливерпулю» будет играться легче. «Сити» не будет запираться, как «Брайтон» и предыдущие соперники «Ливерпуля».



Даже не могу вспомнить, когда против «Ливерпуля» играли открыто. Наверное, аж в Лиге чемпионов против «Аталанты», когда в Бергамо «красные» выиграли со счетом 5:0. После этого не помню, чтобы соперники давали «Ливерпулю» играть. Предстоящая игра может получиться именно такой.



«Сити» сейчас на ходу. Они одержали 13 подряд побед. Опережают ближайшего преследователя по потерянным очкам на 6 баллов. При всем при этом вряд ли можно сказать, что «Сити» демонстрирует что-то феерическое. Не напрягаются в матчах, легко добывается результат. Забивают 1-2 мяча и продолжают катать мяч и играть в свое удовольствие. Есть надежда, что в предстоящей игре и «Сити» окажется удобным соперником для «Ливерпуля», и «красные» покажут, как играет «Манчестер» против сильных соперников.



Понятно, у «Сити» шансов больше. Слишком все легко дается команде Гвардиолы. Мне бы хотелось ошибиться, так как не хочется, чтобы интрига умерла в феврале, но предположу, что «Манчестер» не проиграет на «Энфилде», однако обе команды отличатся, то есть обе забьют и Х2. Коэффициент на такое событие выше двойки. Мне кажется вполне себе интересный вариант. Думаю, встреча должна получиться интереснее, чем в первом круге, когда команды сыграли 1:1".