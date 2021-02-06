«Эльче» — «Вильярреал»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Испании

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 22-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Эльче» — «Вильярреал».
Ставка: тотал больше 3 гола за 3.32.
«По фавориту вопросов в этой встрече не возникает. Подопечные Унаи Эмери проиграли только дважды за 21 тур испанской Примеры, поэтому справедливо занимают пятую строчку таблицы, имея 35 очков. «Эльче» находится на предпоследнем 19-м месте, набрав 17 очков, однако у новичка лиги есть две игры в запасе. Уже давно не было видно эффектных матчей в исполнении гостей, и мне кажется, что их нынешний соперник очень подходит для того, чтобы этот поединок не оказался закрытым.
Чтобы сделать близкий к истине вывод, я акцентирую свое внимание на последних пяти матчах обеих команд. Любопытный факт заключается в том что за этот отрезок все три низовых игры «Эльче» не должны были такими быть, учитывая количество созданных возможностей. С «Вильярреалом» похожая история, только с «Уэской» желтая субмарина сыграла по-настоящему беззубо.
В будущем противостоянии хозяева будут стремиться к выходу из красной зоны, а гости попытаются удержать комфортное пятое место. Полагаю, это хорошие условия для того, чтобы команды смогли превратить свой голевой потенциал в верховой результат. Мой выбор – ТБ (3) голов за приличный коэффициент".
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