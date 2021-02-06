«МЮ» — «Эвертон»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Англии

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 2.02.

«Манчестер Юнайтед» после 22 туров сумел вырваться на лидирующие позиции, но команде не хватает стабильности. В активе «красных дьяволов» 13 побед и пять мирных исходов, что принесло 44 очка, что на три меньше, чем у земляков из «Сити». После ничьей с «Арсеналом» (0:0) подопечные Сульшера не оставили камня на камне от «Саутгемптона» (9:0).



«Эвертон» за 20 туров выиграл 11 матчей и трижды завершил вничью. Такие итоги принесли 36 очков и седьмое место в первенстве. Оборона противников имеет примерно равные показатели, но атака «МЮ» на голову сильнее сегодняшнего соперника.



В составе «Манчестер Юнайтед» не смогут выйти на поле Джонс и Кавани, у которого травмирована лодыжка. У гостей не смогут выйти на поле Гбамен, Аллан и Пикфорд.



Хозяева не имеют права, на ошибку, которая может лишить «МЮ» первого места. «Эвертон» проводит один из лучших сезонов за последние годы.



Предполагаю, что сегодня на «Олд Траффорд» будет очень жарко, но отдам предпочтение «красным дьяволам», они очень мощно проводят турнир. Более того, жду уверенной победы в 2-3 мяча, на что и сделаю ставку.



Моя ставка – победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 2.02".