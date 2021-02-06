Волков — Оверим: беспроигрышное пари 1000 рублей к главному бою UFC Fight Night!

Рано утром по московскому времени 7 февраля Александр Волков и Алистар Оверим встретятся в главном бое турнира UFC 257. Начало — не ранее 6:40 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!



Забери свой бонус в три простых шага.



1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.



2. Пройди полную идентификацию.



3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к суперпротивостоянию Волков — Оверим!