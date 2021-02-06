Волков — Оверим: беспроигрышное пари 1000 рублей к главному бою UFC Fight Night!
Рано утром по московскому времени 7 февраля Александр Волков и Алистар Оверим встретятся в главном бое турнира UFC 257. Начало — не ранее 6:40 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
Забери свой бонус в три простых шага.
1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.
2. Пройди полную идентификацию.
3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к суперпротивостоянию Волков — Оверим!
Рекомендуем вам
- 6 февраля 2021
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:16
-
08:00
- 5 февраля 2021
-
23:24
-
21:45
-
19:25
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам