«Металлург» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Магнитогорске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Металлург» — «Барыс».

Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 2.32.

«Магнитка» набрала такую форму и такую скорость, что разбирается со всеми кошачьими – что казахстанскими, что доморощенными, татарстанскими, — на раз-два. И если единоличный лидер чемпионата КХЛ под бурные и продолжительные аплодисменты из Москвы не только уезжает из Магнитогорска, не солоно хлебавши, это что-то, да означает. Как и даже не вторая, а куда большая по счету игровая молодость Васи Кошечкина, который на пару с Александром Еременко показывает вратарской молодежи, кто в доме хозяин.



Помните, как в «Собачьем сердце» Шариков говорил профессору Преображенскому: «Я на 16 квадратных аршинах здесь сидел и буду сидеть!». Вот и «Барыс»: как сидел на своем восьмом месте, так и продолжает сидеть, вне зависимости от того, выигрывает или проигрывает. И есть большое подозрение, что может так вообще досидеть до старта плей-офф. Вот и в Магнитогорске с такой «Магниткой» у казахстанцев никаких светлых перспектив, одни расстройства. Нет бы поиграть с ней, когда ее в начале сезона колбасило, плющило и топорщило, так ведь от календаря этого не дождешься. Поэтому остается «Барысу» довольствоваться надругательством над «Сибирью» и возвращаться в Магнитогорск, чтобы снова огрести.



Тут все путем. «Магнитки» победит, спокойно и рассудительно, с общим количеством шайб, вряд ли превышающим пяток, в основное время и с преимуществом в пару голов".