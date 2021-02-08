«Аль-Ахли» — «Бавария»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 1/2 финала КЧМ-2021

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1/2 финала клубного чемпионата мира ФИФА «Аль-Ахли» — «Бавария».
Ставка: победа «Баварии» + обе забьют за 2.34.
«На счету «Баварии» пять побед подряд в Бундеслиге с общим счётом 12:2. Понятно, что мюнхенцы являются суперфаворитом в игре с представителем Египта. Тем не менее списывать соперника со счетов не стоит.
«Аль-Ахли» гиперуверен в себе — на счету этой команды 32 (!!!) матча без поражений во всех турнирах, а в прошлом сезоне — требл из побед в чемпионате, Кубке и африканской Лиге чемпионов. В прошлом раунде жертвой египтян стал катарский «Аль-Духаиль» (1:0), причём гол победители забили единственным ударом в створ (у противника было 18 ударов, из них 6 в створ). При этом «Аль-Ахли» доминировал по владению — 62%, и обе команды много фолили. Полагаю, египтяне постараются и «Баварии» навязать максимально жёсткую игру.
Сомнений в том, кто пройдёт в финал, нет, но думаю, нервишки противнику «Аль-Ахли» попортит. Не будем забывать и о том, что у «Баварии» было на день меньше на подготовку к игре. Думаю, что без пропущенного гола команда Ханси Флика не обойдётся».
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