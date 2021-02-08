«Аль-Ахли» — «Бавария»: прогноз Евгения Кузьмича на полуфинальный матч КЧМ-2021

Профессиональный гандикапер Евгений Кузьмич дал прогноз на матч полуфинала клубного чемпионата мира ФИФА «Аль-Ахли» — «Бавария».
Ставка: победа «Аль-Ахли» с форой (+2.5) за 1.91.
«Да, конечно, увидев название команд, можно подумать, что, кроме как разгрома, мы тут вряд ли что-то увидим, но давайте разберёмся, так ли это. У «Баварии» возникли проблемы с вылетом, запланированный рейс был отменён, и команде пришлось ждать, чтобы вылететь более поздним рейсом, что, конечно, корректирует планы подготовки, а в сжатых сроках это ещё больше влияет на готовность игроков, плюс акклиматизацию тоже никто не отменял.
В пятницу команда провела тяжёлый матч с «Гертой», в котором чуть не потеряла очки. Дальше она рассчитывает на участие в финале, в котором понадобится свежесть. Исходя из этого, я ожидаю, что будет произведена ротация и «Бавария» сыграет не сильнейшим составам.
«Аль-Ахли» — лучшая команда Африки и уже некоторое время находится в Дохе, тем самым лучше готова к текущим условиям турнира, в первую очередь к климату. Мотивация у игроков должна зашкаливать, ведь перед ними будут лучшие игроки мира и каждый хочет показать себя на фоне их.
Считаю, что номинальные гости не будут тут отдавать максимум сил, чтобы добиться разгрома».
- 8 февраля 2021
-
15:15
-
15:00
-
14:00
-
13:45
-
13:00
-
12:00
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:45
- 7 февраля 2021
-
22:40
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:38
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00