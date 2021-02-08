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«Аль-Ахли» — «Бавария»: прогноз Евгения Кузьмича на полуфинальный матч КЧМ-2021

«Аль-Ахли» — «Бавария»: прогноз Евгения Кузьмича на полуфинальный матч КЧМ-2021
Ставки / Прогнозы 0
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Профессиональный гандикапер Евгений Кузьмич дал прогноз на матч полуфинала клубного чемпионата мира ФИФА «Аль-Ахли» — «Бавария».

Ставка: победа «Аль-Ахли» с форой (+2.5) за 1.91.

«Да, конечно, увидев название команд, можно подумать, что, кроме как разгрома, мы тут вряд ли что-то увидим, но давайте разберёмся, так ли это. У «Баварии» возникли проблемы с вылетом, запланированный рейс был отменён, и команде пришлось ждать, чтобы вылететь более поздним рейсом, что, конечно, корректирует планы подготовки, а в сжатых сроках это ещё больше влияет на готовность игроков, плюс акклиматизацию тоже никто не отменял.

В пятницу команда провела тяжёлый матч с «Гертой», в котором чуть не потеряла очки. Дальше она рассчитывает на участие в финале, в котором понадобится свежесть. Исходя из этого, я ожидаю, что будет произведена ротация и «Бавария» сыграет не сильнейшим составам.

«Аль-Ахли» — лучшая команда Африки и уже некоторое время находится в Дохе, тем самым лучше готова к текущим условиям турнира, в первую очередь к климату. Мотивация у игроков должна зашкаливать, ведь перед ними будут лучшие игроки мира и каждый хочет показать себя на фоне их.

Считаю, что номинальные гости не будут тут отдавать максимум сил, чтобы добиться разгрома».

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