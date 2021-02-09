«Бёрнли» – «Борнмут»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии сезона-2020/2021 «Бёрнли» – «Борнмут».
Ставка: проход «Бёрнли» за 1.70.
«Шон Дайш не только традиционно меньше всех замен проводит в АПЛ, он ещё и на кубковые матчи выставляет максимально приближенные к основному составы. Не жалеет совершенно своих парней, одним словом. Но те физически готовы достаточно хорошо, что уровень их игры особо и не падает, несмотря на жёсткий график.
У «Борнмута» на той неделе сменился тренер – Тиндалла заменил Вудгейт (тот самый). В первой игре под новым руководством удалось победить, и шансы команды сохранить за собой место в плей-офф стали более существенными. Именно это и будет являться главной задачей «вишенок» в заключительной части сезона.
«Бёрнли» от зоны вылета отдалился уже на восемь очков и наверняка теперь приложит все усилия, чтобы выйти в четвертьфинал Кубка Англии», — сказал Петросьян.
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