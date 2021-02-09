«Йокерит» — «Северсталь»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Йокерит» — «Северсталь».
Ставка: победа «Йокерита» за 1.93.
«Обе команды практически обеспечили себе место в розыгрыше Кубка Гагарина. По моему мнению, семь команд от Запада уже известны и только «Спартак» с «Витязем» будут бороться за последнюю путёвку.
Сейчас предстоящие соперники могут действовать довольно спокойно и доигрывать регулярный чемпионат, готовясь к плей-офф. Для меня будет огромным сюрпризом, если «Северсталь» и тем более «Йокерит» не попадут в восьмёрку сильнейших команд Западной конференции.
Это домашний матч для «Йокерита», и поэтому в этой игре он является фаворитом. «Йокерит» может чувствовать себя спокойно, на него не оказывается давления, и в этом матче он сможет одержать победу. Правда, «Северсталь» в этом сезоне показывает хорошие результаты и также с большой вероятностью выйдет в плей-офф, но класс «Йокерита» чуть выше», — сказал Вуйтек.
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