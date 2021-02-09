«Ман Юнайтед» — «Вест Хэм»: ставка Александра Мостового на матч 1/8 финала Кубка Англии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм».



Ставка: ничья за 4.40.



«Манчестер Юнайтед» пробил свой путь в 1/8 финала Кубка Англии после успешных матчей с «Уотфордом» (1:0) и «Ливерпулем» (3:2).



В чемпионате страны «красные дьяволы» за 23 тура смогли одержать 13 победи шесть раз сыграли вничью, что принесло 45 очков и вторую позицию, вслед за земляками из «Сити». После разгрома «Саутгемптона» (9:0), «МЮ» на своем поле не смог справиться с «Эвертоном» (3:3).



«Вест Хэм» просто неудержим в текущем первенстве Премьер-Лиги. Лондонский клуб выиграл 7 из 9 последних матчей подряд. Успех в матчах со «Стокпорт» (1:0) и «Донкастер» (4:0) принесли путевку в этот этап турнира.



За 23 тура турнира АПЛ «железные» одержали 11 викторий и шесть раз сыграли вничью, что принесло 39 очков и шестую позицию. После выездной победы над «Астон Виллой» (3:1), «молотобойцы» сыграли вничью с «Фулхэм» (0:0).



В составе «МЮ» не смогут сыграть Джонс, Байи и Погба, у которого травма бедра. У гостей в лазарете Масуаку, Антонио и Рэндолф.



Я считаю, что в этой дуэли стоит ждать матч равных команд. График очень тяжелый, к тому же присутствует накопительный эффект усталости. Гости играют очень мощно и можно ждать любой поворот событий в этом поединке.



Скорее всего, нас ждет ничья в основное время и все решит дополнительное время или пенальти», — сказал Мостовой.

«МЮ» — «Вест Хэм». Прогноз: идеальный шанс отомстить «дьяволам» для Дэвида Мойеса Джесси Лингард не сыграет против «МЮ», но у лондонцев и без него с результативностью порядок.