«МЮ» — «Вест Хэм». Прогноз: идеальный шанс отомстить «дьяволам» для Дэвида Мойеса

Джесси Лингард не сыграет против «МЮ», но у лондонцев и без него с результативностью порядок.

9 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех лондонцев оценён экспертами в 5.80. А ставки на ничью принимаются за 4.65.

Букмекерские коэффициенты на матч Кубка Англии «МЮ» — «Вест Хэм» 9 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч 1/8 финала Кубка Англии «Ман Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46.

Анализ и прогноз матча Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» (09.02.2021)

Первый месяц 2021 года благополучно завершился, февраль потихоньку подходит к середине. В Англии по-прежнему плотнейший график: Премьер-лига добралась до 23-го тура, а Кубок страны – до 1/8 финала. В одном из матчей пятого раунда турнира «Манчестер Юнайтед» примет «Вест Хэм Юнайтед».

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Буквально на днях манкунианцы проводили игру 23-го тура первенства против «Эвертона» (3:3). Тоже на своём поле. Имели некоторое преимущество по ударам и владению, эпизодически вели в счёте и даже забили три мяча. Однако для победы этого не хватило, на последних секундах гости сравняли счёт.



В турнирной таблице чемпионата Англии подопечные Уле-Гуннара Сульшера по-прежнему идут на втором месте. После 23-го тура в активе 45 очков, ближайшие преследователи «Лестер» и «Ливерпуль» отстают на два и пять пунктов соответственно, а дистанция до лидирующего «Манчестер Сити» тоже пять составляет баллов, причём у «горожан» есть игра в запасе.



Забивают «красные дьяволы» много, на данный момент больше остальных в АПЛ. За 23 игры целых 49 голов. Девять из них, правда, пришлись в ворота бедного «Саутгемптона», но свои плюс-минус два мяча в среднем за игру команда непременно оформляет. Норвежский тренер может быть доволен.

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Правда, у медали две стороны. Игра в обороне в нынешнем сезоне оставляет желать лучшего. Вряд ли можно хвастаться 30 пропущенными мячами в 23 турах английской Премьер-лиги, особенно когда находишься в тройке лидеров. Чаще пропускают только представители нижней части турнирной таблицы. На контрасте с соседями по Манчестеру результат кажется особенно бледным.



«Вест Хэм Юнайтед» сейчас выглядит чудесно. Шестое место в АПЛ после провального прошлого года действительно можно считать достижением. За 23 игры получилось набрать 39 очков. Конкурентов тут хватает, зато отставание от четвёрки лучших всего-навсего один пункт.



Прошлая игра с аутсайдером «Фулхэмом» завершилась нулевой ничьей. Тогда «молотобойцы» нанесли всего восемь ударов по воротам, лишь один пришёлся в створ. Но вообще у лондонцев не всё так плохо с результативностью. 34 гола в 23 турах, 18 из которых были забиты на выезде.

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Манкунианцы – фаворит, особенно на своём поле. В восьми предыдущих домашних играх в АПЛ они потерпели только одно поражение, одержав пять побед. Однако гости вполне могут наиграть на гол и изрядно потрепать нервы.



Мы бы проверили комбинированную ставку «1Х + обе забьют» за коэффициент 1.90. Статистика личных встреч только за. Такой вариант заходил в семи из девяти предыдущих противостояний между «МЮ» и «Вест Хэмом» на «Олд Траффорд».

К тому же для Дэвида Мойеса соперник особенно принципиален, ведь это его бывший клуб. Жаль только Джесси Лингарда не будет, но интриг хватит даже без полузащитника.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Англии «МЮ» — «Вест Хэм» 9 февраля 2021 года

«Манчестер Юнайтед» по праву считается фаворитом. Форму команда набрала отличную, проблем с результативностью нет, да и статус говорит сам за себя. Однако «Вест Хэм» проводит достойный сезон, держится в верхней части турнирной таблицы АПЛ. Доставить неудобства манкунианцам ему по силам. Благо что пропускают хозяева много.



Ставка: «МЮ» не проиграет + обе забьют за 1.90.