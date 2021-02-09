«МЮ» – «Вест Хэм»: ставка Артура Петросьяна на матч Кубка Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм».
Ставка: «МЮ» не проиграет и меньше 5 мячей в матче за 1.50.
«Вест Хэм» сыграл против «Фулхэма» без изыска. Организованно, но слишком топорно и не слишком интересно. Вряд ли Мойес остался довольным игрой и результатом (0-0). Почти наверняка в составе произойдут изменения – игра чемпионата на грядущих выходных куда важнее. «Молотобойцы», кажется, всерьез вознамерились выйти в еврокубки.
«МЮ» прилично смотрелся большую часть матча против «Эвертона», но тот факт, что команда вела в счёте 2:0 и 3:2, но не выиграла, говорит о характере. Или его отсутствии. Побеждать со счётом 9:0 – это, конечно, круто, но в то же время у «Юнайтед» всего одна победа в последних четырёх матчах. Этот факт имеет куда большее значение. Так что чемпионская гонка для «МЮ» закончилась, даже толком не начавшись», — сказал Петросьян.
Конечно, тут будут изменения в составе, но ближайший резерв у Сульшера достаточно сильный и голодный до свершений, чтобы добиться нужного результата.
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