«МЮ» – «Вест Хэм»: ставка Артура Петросьяна на матч Кубка Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм».



Ставка: «МЮ» не проиграет и меньше 5 мячей в матче за 1.50.



«Вест Хэм» сыграл против «Фулхэма» без изыска. Организованно, но слишком топорно и не слишком интересно. Вряд ли Мойес остался довольным игрой и результатом (0-0). Почти наверняка в составе произойдут изменения – игра чемпионата на грядущих выходных куда важнее. «Молотобойцы», кажется, всерьез вознамерились выйти в еврокубки.



«МЮ» прилично смотрелся большую часть матча против «Эвертона», но тот факт, что команда вела в счёте 2:0 и 3:2, но не выиграла, говорит о характере. Или его отсутствии. Побеждать со счётом 9:0 – это, конечно, круто, но в то же время у «Юнайтед» всего одна победа в последних четырёх матчах. Этот факт имеет куда большее значение. Так что чемпионская гонка для «МЮ» закончилась, даже толком не начавшись», — сказал Петросьян.



Конечно, тут будут изменения в составе, но ближайший резерв у Сульшера достаточно сильный и голодный до свершений, чтобы добиться нужного результата.

«МЮ» — «Вест Хэм». Прогноз: идеальный шанс отомстить «дьяволам» для Дэвида Мойеса Джесси Лингард не сыграет против «МЮ», но у лондонцев и без него с результативностью порядок.