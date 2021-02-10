«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии сезона-2020/2021 «Суонси» – «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Манчестер Сити» и меньше 5 мячей в матче за 1.64.



«Четырнадцать побед подряд уже одержал «Манчестер Сити» и, кажется, не намерен останавливаться на достигнутом. Команда Гвардиолы в шаге от победы в Кубке лиги (25 апреля финал против «Тоттенхэма»), имеет хорошие шансы выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, является явным фаворитом АПЛ, да и на Кубок Англии наверняка замахнётся. Глубина и качество «скамейки» по крайней мере позволяют на это рассчитывать.



Для «Суонси» выход в АПЛ – первостепенная задача, и выкладываться в матче, где изначально немного шансов, за три дня до игры чемпионата резона особого нет. У валлийцев надёжная оборона – всего 15 пропущенных мячей в 27 матчах, Стив Купер играет в пять защитников и наверняка от привычной модели не откажется и в матче против столь мощного соперника», — сказал Петросьян.

«Суонси» — «Манчестер Сити». Прогноз: ещё легче, чем с «Ливерпулем». Гвардиола неудержим! Последнее поражение «Манчестер Сити» случилось в ноябре, последняя ничья — 15 игр назад.