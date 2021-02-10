«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии сезона-2020/2021 «Суонси» – «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Манчестер Сити» и меньше 5 мячей в матче за 1.64.
«Четырнадцать побед подряд уже одержал «Манчестер Сити» и, кажется, не намерен останавливаться на достигнутом. Команда Гвардиолы в шаге от победы в Кубке лиги (25 апреля финал против «Тоттенхэма»), имеет хорошие шансы выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, является явным фаворитом АПЛ, да и на Кубок Англии наверняка замахнётся. Глубина и качество «скамейки» по крайней мере позволяют на это рассчитывать.
Для «Суонси» выход в АПЛ – первостепенная задача, и выкладываться в матче, где изначально немного шансов, за три дня до игры чемпионата резона особого нет. У валлийцев надёжная оборона – всего 15 пропущенных мячей в 27 матчах, Стив Купер играет в пять защитников и наверняка от привычной модели не откажется и в матче против столь мощного соперника», — сказал Петросьян.
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