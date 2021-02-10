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«Эвертон» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на игру Кубка Англии

«Эвертон» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на игру Кубка Англии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Эвертон» — «Тоттенхэм».

Ставка: ничья в основное время за 3.23.

«Тоттенхэм» 7 матчей на «Гудисоне» не проигрывает – крутая статистика.

Что касается текущей формы, то здесь много важных моментов. И те и другие на ноль играют крайне редко: у «Эвертона» 1 матч из 8, у «Тоттенхэма» 1 из 7.

Думаю, результативность будет высокая. Тем более, Харри Кейн вернулся. Калверт-Льюин также очень хорош, гол в добавленное время в ворота «Юнайтед» о многом говорит.

Поставлю на ничью в основное время», — сказал Казанский.

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После трёх поражений подряд «Тоттенхэм» вернулся на победную тропу и сворачивать с неё не намерен.
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