«Лестер» — «Брайтон»: прогноз Ильи Казакова на матч 1/8 финала Кубка Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии сезона-2020/2021 «Лестер» — «Брайтон».



Ставка: победа «Лестера» за 1.93.



«Я предлагаю взять в этом матче победу «Лестера», потому что команда играет дома. Она достаточно давно не уступает «Брайтону» во всех турнирах. Дома она даже не пропускает голы от «Брайтона». Здесь хороший коэффициент на победу хозяев.



Также я думаю, что изобилия голов не будет. В этом противостоянии забитые мячи случаются нечасто. Поэтому я бы взял тотал меньше (2.5).



Также я бы заиграл ИТМ2 (0.5). Такое случается очень-очень регулярно. Ну а на поле «Лестера» «Брайтон» вообще играет очень невыразительно», — сказал Казаков.