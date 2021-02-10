«Эвертон» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч 1/8 финала Кубка Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии сезона-2020/2021 «Эвертон» — «Тоттенхэм».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.73.



«Эвертон» в прошлом туре выстоял в матче с «Манчестер Юнайтед». Команда проявила замечательный характер на таком духовитом стадионе, как «Олд Траффорд».



Сейчас в гости к «Эвертону» едет «Тоттенхэм», который после возвращения Кейна показал, насколько команда сильна с этим форвардом. Также стало понятно, насколько она слаба без него. Команда получила три поражения без своего лидера. Это исчерпывающий показатель.



На прошлой стадии Кубка Англии «Тоттенхэм» раздавил заштатный «Уиком». По этому матчу сложно что-то сказать относительно амбиций и задач «шпор» в Кубке Англии. 1/8 финала – это не та стадия турнира, когда поражение будет болезненным в плане эмоций.



Я жду, что команды в этой игре выставят практически основные составы. «Эвертон» очень давно не побеждал «Тоттенхэм» дома. «Ириски» не выигрывали уже в пяти матчах на своем поле у «шпор». Но часто зрители не скучали. Половина встреч были верховыми, и обе команды забивали регулярно в этих встречах, чаще половины.



Я думаю, что это относится к раннему периоду взаимоотношений. Потом матчи были более сложными, трудоемкими, напряженными и не такими результативными. Ставка ТМ (2,5) – тот вариант, который должен доехать. В этом у меня сомнений нет», — сказал Казаков.

«Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз: злопамятный Жозе Моуринью утрёт нос критикам После трёх поражений подряд «Тоттенхэм» вернулся на победную тропу и сворачивать с неё не намерен.