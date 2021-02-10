Чемпионат мира по биатлону—2021: где смотреть смешанную эстафету, какой прогноз

С 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения) пройдёт чемпионат мира по биатлону. В прямом эфире гонки покажет телеканал «Матч ТВ».
Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Словения
Расписание соревнований
10 февраля
17:00 мск. Смешанная эстафета.
12 февраля
16:30. Спринт, мужчины.
13 февраля
16:30. Спринт, женщины.
14 февраля
15:15. Гонка преследования, мужчины.
17:30. Гонка преследования, женщины.
16 февраля
14:05. Индивидуальная гонка, женщины.
17 февраля
16:30. Индивидуальная гонка, мужчины.
18 февраля
17:15. Супермикст.
20 февраля
13:45. Эстафета, женщины.
17:00. Эстафета, мужчины.
21 февраля
14:30. Масс-старт, женщины.
17:15. Масс-старт, мужчины.
В составе сборной России в смешанной эстафете выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Поставить на победу нашей команды можно с коэффициентом 15.00. По оценке экспертов, фавориты гонки — сборная Норвегии, коэффициент на её победу 1.80. Далее расположились Германия (5.00), Франция (5.00) и Швеция (7.00). На Италию можно сделать ставку за 14.00.
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