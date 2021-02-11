«Барнсли» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на матч 1/8 финала Кубка Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии сезона-2020/2021 «Барнсли» — «Челси».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.51.



«Не думаю, что можно говорить о сенсации применительно к этому матчу. «Челси» сейчас производит приятное впечатления в плане целостности игры и надёжности. Команда при Тухеле пропустила первый гол только в четвёртом матче. Хотя соперники у неё были не самые простые: «Тоттенхэм», «Бёрнли», «Вулверхэмптон», «Шеффилд». Последняя игра получилась самой непростой, хотя победа была важнее всего остального.



Это будет первый кубковый матч для Тухеля в Англии. Безусловно, здесь своя специфика и атмосфера. Но в сегодняшнем дне, когда в Великобритании очень тяжёлая ситуация с коронавирусом, фактор выездного поля не настолько существенен, как это было какое-то время назад.



Я жду, что игра получится упорной. Для таких команд, как «Барнсли», приезд одного из самых именитых клубов страны последних лет подогреет эмоции и напряжение.



Поэтому я жду, что игра получится низовой. Если хочется верных денег при маленьком коэффициенте, то можно взять победу «Челси», — сказал Петросьян.

«Барнсли» — «Челси». Прогноз: Тухель продолжит покорять английский футбол. Теперь в Кубке В пяти последних турах Чемпионшипа «Барнсли» забил лишь дважды. Не испугается даже Кепа.