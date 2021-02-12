«РБ Лейпциг» — «Аугсбург»: прогноз Романа Нагучева на матч Бундеслиги

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 21-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «Аугсбург».



Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-2) за 2.30.



«Несмотря на то что «Аугсбург» провёл несколько впечатляющих матчей против «Дортмунда» и «Баварии», всё равно устроился на крупное поражение в игре против «Вольфсбурга». Он в гостях смотрится явно хуже, чем дома.



У «Лейпцига» появляется отличная возможность держать приемлемую ситуацию по отношению к «Баварии» и не пускать конкурентов поближе.



Поэтому я бы взял Ф1 (-2,0). Возможно, это будет первая за долгое время серьёзная победа «Лейпцига». Потому что в какой-то момент «быки» слегла притормозили, но сейчас вновь набрали ход. Поэтому вариант Ф1 (-2,0) можно брать легко», — сказал Нагучев.