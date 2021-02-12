Карен Хачанов – Маттео Берреттини: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Карен Хачанов – Маттео Берреттини в 3-м круге Australian Open—2021.



Cтавка: победа Берреттини за 1.50.



«Давайте обсудим встречу двух высоких, красивых мужчин – Маттео Берреттини и Карена Хачанова.



Карен Хачанов в прошлом сезоне играл не лучшим образом, но сейчас видно, что он поработал в предсезонной подготовке, заиграл лучше. Но я боюсь, что этого уровня будет недостаточно, чтобы победить Маттео Берреттини.



У Берреттини в прошлом сезоне была травма, он много потратил времени на подготовку в плане физических кондиций. Кажется, что Маттео вообще не устаёт, хотя и идеализировать его не стоит.



Сейчас, как мне кажется, лучше выглядит Маттео Берреттини, поэтому он, скорее всего, победит», — сказала Чакветадзе.