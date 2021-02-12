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Карен Хачанов – Маттео Берреттини: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Карен Хачанов – Маттео Берреттини: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open
Ставки / Прогнозы 0
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Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Карен Хачанов – Маттео Берреттини в 3-м круге Australian Open—2021.

Cтавка: победа Берреттини за 1.50.

«Давайте обсудим встречу двух высоких, красивых мужчин – Маттео Берреттини и Карена Хачанова.

Карен Хачанов в прошлом сезоне играл не лучшим образом, но сейчас видно, что он поработал в предсезонной подготовке, заиграл лучше. Но я боюсь, что этого уровня будет недостаточно, чтобы победить Маттео Берреттини.

У Берреттини в прошлом сезоне была травма, он много потратил времени на подготовку в плане физических кондиций. Кажется, что Маттео вообще не устаёт, хотя и идеализировать его не стоит.

Сейчас, как мне кажется, лучше выглядит Маттео Берреттини, поэтому он, скорее всего, победит», — сказала Чакветадзе.

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