Карен Хачанов – Маттео Берреттини: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Карен Хачанов – Маттео Берреттини в 3-м круге Australian Open—2021.
Cтавка: победа Берреттини за 1.50.
«Давайте обсудим встречу двух высоких, красивых мужчин – Маттео Берреттини и Карена Хачанова.
Карен Хачанов в прошлом сезоне играл не лучшим образом, но сейчас видно, что он поработал в предсезонной подготовке, заиграл лучше. Но я боюсь, что этого уровня будет недостаточно, чтобы победить Маттео Берреттини.
У Берреттини в прошлом сезоне была травма, он много потратил времени на подготовку в плане физических кондиций. Кажется, что Маттео вообще не устаёт, хотя и идеализировать его не стоит.
Сейчас, как мне кажется, лучше выглядит Маттео Берреттини, поэтому он, скорее всего, победит», — сказала Чакветадзе.
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