«РБ Лейпциг» — «Аугсбург»: прогноз Дмитрия Симонова на игру Бундеслиги

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 21-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «Аугсбург».
Ставка: «РБ Лейпциг» забьёт 2-3 гола за 1.73.
«Давайте я сразу озвучу свой прогноз – я думаю, что в этом матче «Лейпциг» забьёт два или три мяча. Коэффициент на это не самый высокий, но он для ординара вполне подойдёт.
Объясню свою логику. «Лейпциг» в последнее время находится в хорошей форме. В прошлом туре он уверенно обыграл «Шальке», он борется с «Баварией» за чемпионство – по факту это вторая команда Германии прямо сейчас, которая чувствует себя уверенно.
«Аугсбург» испытывает серьёзные проблемы в обороне, регулярно пропускает, в отличие от «Лейпцига», который в очень большом количестве матчей ухитряется сохранить свои ворота в неприкосновенности, что достаточно редко для чемпионата Германии, который является очень результативным турнирном.
Я не сомневаюсь, что «Лейпциг» выиграет эту встречу, но коэффициент на его победу низковат, и его я рекомендую брать в экспресс. Что касается ординара, то «Лейпциг», с одной стороны, добивается своего, но крайне редко добивается феерических побед. Чаще всего «Лейпциг» ограничивается одним, двумя или тремя мячами и спокойно доводит дело до благополучного исхода. Но в случае с «Аугсбургом», который не может похвастаться серьёзной обороной, я думаю, что «Лейпциг» отличится два-три раза.
Что касается истории личных встреч, то за последние два года эти команды провели между собой 6 игр – 5 побед у «Лейпцига» и 1 ничья, что ещё раз подчеркивает, что исход противостояния в пользу «Лейпцига» сомнений не вызывает.
Я думаю, что «Лейпциг» забьёт два-три мяча, а ваш выбор, как всегда, за вами», — сказал Симонов.
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