«РБ Лейпциг» — «Аугсбург», мужской спринт в биатлоне и другие матчи. Что смотреть 12 февр

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Очередной спортивный день принесет нам множество событий для ставок. Рассказываем о самом главном в мире спорта 12 февраля.

На что ставить в футболе 12 февраля

Пятница традиционно довольно грустный день в футболе. Всего несколько игр. В Германии сыграют «Лейпциг» и «Аугсбург», в Испании – «Сельта» и «Эльче», а в Италии – «Болонья» и «Беневенто».

«Болонья» — «Беневенто». Прогноз: Гайч не сыграет, но Индзаги справится без форварда ЦСКА Аргентинец прибыл в расположение итальянского клуба, но в заявке ещё не появлялся.

Чтобы совсем грустно не было, можно последить за товарищескими матчами команд, в том числе и РПЛ, которая выйдет с каникул уже совсем скоро.

На что ставить в хоккее 12 февраля

На Шведских хоккейных играх день отдыха, в КХЛ пауза на Евротур. Остается только НХЛ – в ночь на субботу 3 матча. «Рейнджерс» — «Бостон», «Аризона» — «Сент-Луис» и «Виннипег» — «Оттава».

На что ещё ставить 12 февраля

На ЧМ по биатлону мужская спринтерская гонка. Болеем за Александра Логинова и остальных россиян!



В ночь на субботу смотрим матчи третьего круга AustralianOpen. Даниил Медведев сыграет с Филипом Крайиновичем из Сербии, а Андрей Рублев – с ветераном Фелисиано Лопесом. Сложнее всех будет Карену Хачанову, его соперник – МаттеоБерреттини. В женской части соревнований Екатерина Александрова сыграет с Эшли Барти.



В баскетбольной Единой лиге ВТБ «Астана» сыграет с «Химками», а «Калев» — с «Пармой».



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: GlobalOffensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!