«РБ Лейпциг» — «Аугсбург», мужской спринт в биатлоне и другие матчи. Что смотреть 12 февр

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Очередной спортивный день принесет нам множество событий для ставок. Рассказываем о самом главном в мире спорта 12 февраля.
На что ставить в футболе 12 февраля
Пятница традиционно довольно грустный день в футболе. Всего несколько игр. В Германии сыграют «Лейпциг» и «Аугсбург», в Испании – «Сельта» и «Эльче», а в Италии – «Болонья» и «Беневенто».
Чтобы совсем грустно не было, можно последить за товарищескими матчами команд, в том числе и РПЛ, которая выйдет с каникул уже совсем скоро.
На что ставить в хоккее 12 февраля
На Шведских хоккейных играх день отдыха, в КХЛ пауза на Евротур. Остается только НХЛ – в ночь на субботу 3 матча. «Рейнджерс» — «Бостон», «Аризона» — «Сент-Луис» и «Виннипег» — «Оттава».
На что ещё ставить 12 февраля
На ЧМ по биатлону мужская спринтерская гонка. Болеем за Александра Логинова и остальных россиян!
В ночь на субботу смотрим матчи третьего круга AustralianOpen. Даниил Медведев сыграет с Филипом Крайиновичем из Сербии, а Андрей Рублев – с ветераном Фелисиано Лопесом. Сложнее всех будет Карену Хачанову, его соперник – МаттеоБерреттини. В женской части соревнований Екатерина Александрова сыграет с Эшли Барти.
В баскетбольной Единой лиге ВТБ «Астана» сыграет с «Химками», а «Калев» — с «Пармой».
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: GlobalOffensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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