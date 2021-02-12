Карен Хачанов — Маттео Берреттини: прогноз Сергея Фомина на игру Australian Open

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 3-го круга Australian Open Карен Хачанов — Маттео Берреттини.



Cтавка: победа Берреттини с форой (-2) за 1.62.



«Даже жаль видеть Карена Хачанова, неплохо стартовавшего в сезоне, против Маттео Беррттини уже в третьем круге. Соперника полегче наш соотечественник, скорее всего, прошёл бы — но итальянец как раз очень неудобен для Карена.



Начнем с того, что Берреттини протащил свою сборную в финал АТР Cup. Итальянцы неделю назад сотворили настоящую сенсацию, а главным её автором стоит считать именно Маттео. Уже на мейджоре он также пока хорош, крепкого ветерана Андерсона прошёл и молодого таланта из Чехии Томаша Мачака. С подачей проблем нет, да и на задней линии уверенно смотрится итальянский теннисист.



Хачанов же верен себе: играет в силовой, местами бездумный теннис, не блещет на приёме. Испытывал трудности уже в первом круге против местного Вукича, но смог вовремя собраться. Были три официальные личные встречи между теннисистами, все на быстрых покрытиях, и во всех победа оставалась за итальянцем, лишь один сет он отдал», — сказал Фомин.